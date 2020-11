Abruci, Bazilikata, Ligurija, Toskana in Umbrija »oranžne«

Minister za zdravje Roberto Speranza bo zvečer podpisal uredbo o uvrstitvi Abrucov, Bazilikate, Ligurije, Toskane in Umbrije na oranžni seznam zaradi poslabšanja epidemiološke slike, je napovedal predsednik Abrucov Marco Marsilio. O Kampaniji bi morali odločati jutri, Veneto pa za zdaj ostaja rumen.

Rdeče dežele so Kalabrija, Lombardija, Piemont in Dolina Aosta, oranžne pa poleg zgoraj omenjenih še Apulija in Sicilija. Ostale, vključno s FJK, so rumene. Po novem bosta rdeči tudi avtonomni pokrajini Trento in Bocen, kjer bodo jutri sprejeli odločitev o popolni zapori.