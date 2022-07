Aleksander Koren novi predsednik DZP - PRAE

Upravni odbor založniške družbe DZP - PRAE, ki izdaja Primorski dnevnik, je danes sporočil, kar sledi.

Na svoji zadnji seji se je upravni odbor DZP - PRAE seznanil z odločitvijo, da je dolgoletni upravitelj in sedanji predsednik dr. Paolo Mahorčič s težkim srcem, vendar nepreklicno podal odstopno izjavo, ker je sprejel druge, s funkcijo predsednika DZP - PRAE težko združljive zadolžitve. Odbor se dr. Mahorčiču iskreno zahvaljuje za nesebičen trud in odlično vodenje podjetja ter mu zaželi, da bi bil na novi upraviteljski poti tako uspešen, kot je bil na dosedanji.

Hkrati je upravni odbor DZP PRAE na podlagi veljavne zakonodaje v svoje vrste sprejel dolgoletnega novinarja in nekdanjega odgovornega urednika Primorskega dnevnika Aleksandra Korena in ga na isti seji soglasno imenoval za novega predsednika.

Aleksander Koren je dober poznavalec Primorskega dnevnika z dolgoletnimi izkušnjami kot novinar in kot glavni urednik, ki mu bodo pomagale pri sprejemanju odločitev o pomembnih sedanjih in bodočih izzivih dnevnika in založnika.

Aleksandru Korenu so člani upravnega odbora in nadzornega sveta čestitali za novo funkcijo in mu zaželeli dobro delo.