Aleš Hojs še naprej minister za notranje zadeve

Aleš Hojs tudi po razpravi o interpelaciji ostaja minister za notranje zadeve. Na glasovanju je predlog za razrešitev podprlo 38 poslancev, proti jih je bilo 43. V opoziciji so ministru očitali podporo poveličevanju ustaštva in pritiske na delo policije. Minister in večji del koalicije so očitke zavračali in očitali opoziciji ideološko blatenje.

Poslanec SD Matjaž Nemec je v imenu predlagateljev interpelacije iz vrst LMŠ, SD, SAB in Levice poudaril, da Hojs za funkcijo ministra ni in nikdar ni bil primeren. Med drugim zato, je dejal, ker tepta človekovo dostojanstvo, s tem ko podpira posameznike, ki poveličujejo ustaštvo, policijo podreja stranki SDS, lastnemu narodu pa postavlja ograje.

Hojs je v odgovoru odločno zavrnil očitke, da spodbuja ustaštvo ali da ga celo intimno podpira. Glede kritik o odpravi prepovedi koncerta za mnoge spornega pevca Marka Perkovića Thompsona v Mariboru pa je dejal, da je šlo za strokovno odločitev uradnikov, pri kateri sam ni sodeloval. Po njegovem mnenju ga želi opozicija, predvsem stranka SD, ideološko oblatiti. Razprava je trajala več kot 16 ur.

Hojs ki je že pred razpravo o interpelaciji nepreklicno odstopil s položaja, a kljub temu na pobudo premierja Janše ostal minister, je v izjavi za medije po glasovanju še napovedal, da se bosta z Janšo o nadaljnjem sodelovanju z njim predvidoma govorila v ponedeljek.

Interpelacija ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa je bila že druga v šestih mesecih aktualne vlade. Pred njim jo je uspešno prestal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki so mu predlagatelji iz opozicijskih vrst očitali zlasti nepravilnosti pri nabavi zaščitne in druge opreme za zajezitev epidemije novega koronavirusa.

Se pa kmalu obeta še tretja, in sicer kmetijske ministrice in Aleksandre Pivec. Napovedali so jo v LMŠ, podporo interpelaciji pa napovedujejo še v opozicijskih SD, Levici in SAB. Da je razpoloženje v poslanski skupini naklonjeno podpori interpelacije, je za STA potrdil tudi vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša, poroča STA.