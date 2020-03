Ali Istrani res ne marajo drugih Slovencev?

So Slovenci z vseh koncev države, naveličani #ostanidoma v koronadobi, v soboto res množično okupirali obmorske kraje, Bled in še nekatera druga turistična središča? Na socialnih omrežjih je razbohotena debata, kaj da je oziroma ni res. Krožijo fotografije otrok na igralih v Istri, čeprav je okrog igrišč trak, ki prepoveduje dostop, nekateri pa so na svojih FB profilih tudi objavili fotografije sprehajalcev ob morju, kolesarjev, tekačev ter parkiranih avtomobilov s tablico, ki ni koprska.

Marsikdo na Štajerskem, kot poroča Večer, pa se sprašuje čemu tak gnev do Slovencev, ki ne živijo v Istri. Da je bilo v Istri v soboto preveč ljudi, pa so potrdile pristojne občinske oblasti.

Policisti so medtem v soboto po vsej Sloveniji vsekakor izvajali poostren nadzor nad izvajanjem odloka o začasni prepovedi gibanja. Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, so nadzor izvajali na več kot 2000 lokacijah, pri tem pa izrekli 112 opozoril in na zdravstveni inšpektorat podali tudi 90 predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov. Policija je 106 kršitev zaznala na podlagi lastnih ugotovitev, prejela pa je tudi 99 prijav občanov. Največ kršitev so zaznali na območju Maribora, Ljubljane in Celja.