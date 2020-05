Ali je Hrvaška odpisala Italijane?

Hrvaška se s Slovenijo, a tudi z Avstrijo, Madžarsko in Češko, intenzivno pogovarja o olajšanem prehodu meje za turiste iz teh držav v poletni sezoni. Minister za turizem Gari Cappelli se je in se bo še srečal s slovenskim kolegom Zdravkom Počivalškom, ki je dejal, da sta Ljubljana in Zagreb blizu dogovora za poenostavitev prehoda meje med državama. Dalmacija in Istra sta za Slovence izredno priljubljeni turistični destinaciji, več kot sto tisoč Slovencev pa ima v sosednji državi počitniške hiše. Marsikdo je prepričan, da bodo ti pogovori tako ali drugače tudi spodbudili dogovarjanje o nerešenem vprašanju meje med državama.

V Dalmaciji in Istri navadno dopustuje tudi zelo veliko Italijanov, ki bodo morali zaradi pandemije – a to velja tudi za druge evropske države – globoko spremeniti svoje turistične in potovalne navade. Sodeč po pisanju hrvaških medijev, je Hrvaška precej odpisala italijanske turiste in minister Cappelli se doslej o tem vprašanju še ni pogovarjal z italijansko stranjo. Na to opozarjajo v Istri, ki bi brez turistov iz Italije utrpela zelo veliko škodo. Denis Ivošević, predsednik turistične ustanove Istrske županije, je v intervjuju za Radio Koper-Capodistria vsekakor izpostavil, da ne razume italijanskih kritik in pomislekov na t.i . poletne turistične koridorje, ki jih sosednjim državam predlaga Hrvaška. Zanje bi bil vsekakor potreben dogovor znotraj Evropske unije, ki ga (še) ni.