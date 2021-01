»Alternativa cepivu je ... ne zboleti«

V Italiji je bil začetek kampanje cepljenja počasen, zdaj pa zgleda, da je država ena izmed najučinkovitejših v Evropski uniji. Drži?

Tako je, to pa potrjujejo tako absolutne kot relativne številke, če Italijo primerjamo npr. z Nemčijo. Seveda gre za začetno obdobje, spodbudno pa je število ljudi, ki so privolili k cepljenju v tej prvi fazi, ko je cepivo namenjeno le zdravstvenemu in sociozdravstvenemu osebju ter gostom domov za dolgotrajno oskrbo (RSA). To je obetaven znak v pričakovanju trenutka, ko se bo kampanja razširila tudi na preostali del populacije, od februarja dalje. Ni bilo namreč samo po sebi umevno, da bi toliko ljudi privolilo v cepljenje.

Zakaj se pri nas najprej cepi zdravstvene delavce in starejše ljudi?

Tudi v tem primeru gre za izbiro. V Rusiji so se npr. odločili, da bodo najprej cepili t. i. aktivno populacijo oziroma tiste ljudi, ki potencialno lahko najhitreje širijo bolezen. V drugih državah pa so se odločili, da najprej cepijo rizične skupine oziroma šibkejše ljudi. Od cepiva lahko pričakujemo dvoje posledic. Prvič, da bodo osebe manj zbolevale oziroma da bodo simptomi bolezni bistveno manjši ali nični. Drugič pa, da se s cepivom prekine prenašanje bolezni. Idealna je seveda uresničitev obeh dejstev. Prvo točko že potrjujejo študije, ki pravijo, da na 100 pacientov, ki se cepijo, jih približno 95 ne zboli, ko pridejo v stik z virusom. Uresničitev dejstva, da se s cepljenjem prekine širjenje virusa, lahko pričakujemo, nimamo pa še dovolj podatkov, ki bi to potrjevali. Države, ki te gotovosti nimajo, so se zato odločile, da najprej zaščitijo šibkejše kategorije ljudi.