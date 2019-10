Alto Adige in potrpežljivi Slovenci

Polemika okrog spremembe imena bocenske Pokrajine iz Alto Adige-Südtirol v Provincia di Bolzano-Südtirol, za katero se je v nekem upravnem sklepu odločil bocenski pokrajinski svet, ima - mimo političnih razsežnosti - zgodovinsko ozadje. Beseda Alto Adige (Gornje Poadižje) je namreč skovanka za zemljepisno območje severno od kraja Salurn, kjer teče etnična meja med pretežno italijansko govorečo pokrajino Trento in Južno Tirolsko z večinskim prebivalstvom nemškega in ladinskega jezika.

Ime Alto Adige je v svoji nacionalistični ihti izsilil fašizem, na pobudo katerega je senator Ettore Tolomei (1865-1952) čez noč poitalijančil več tisoč izvirnih krajevnih in ledinskih imen ter domačih priimkov. Šlo je za sistematično raznarodovalno akcijo na račun nemške in ladinske skupnosti, zelo podobno, če že ne enako tisti, ki jo je fašizem pri nas nasilno izvedel na koži Slovencev in Hrvatov.

Slovenci, a tudi pripadniki furlanske in nemške jezikovne skupnosti, medtem še čakajo na uradno štirijezično ime Furlanije Julijske krajine. To praznino je v času levosredinske uprave predsednika Riccarda Illyja delno zapolnil deželni svet s štirijezičnim napisom pred svojim osrednjim tržaškim sedežem.