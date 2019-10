Alto Adige se vrača

Dober politik je tudi tisti, ki prizna napako. Očitno med takšne politike sodi predsednik Pokrajine Bocen Arno Kompatscher, ki pravi, da bi bil izbris imena Alto Adige iz uradnega naziva bocenske Pokrajine huda politična napaka. »Šlo je za ponesrečen korak, dejansko za incident,« pravi Kompatscher, ki upa in računa, da spodrsljaj ne bo imel posledic na sožitje na Južnem Tirolskem, kjer že prenagljena ali slabo tolmačena beseda povzroči polemike in odpre nezaceljene zgodovinske rane. Pokrajinski svet bo na prihodnji seji na Kompatscherjev predlog v sklepu o južnotirolskem predstavništvu v Bruslju znova Pokrajino imenoval Alto Adige-Südtirol in hkrati izbrisal sporno ime Provincia di Bolzano - Südtirol.

»Južni Tirolci smo si avtonomijo izborili za zaščito nemške in ladinske jezikovne skupnosti, danes pa je naša upravna avtonomija pridobitev in danost za vse naše prebivalce, torej tudi za italijansko govoreče,« je dejal Kompatscher. V Bocnu se po njegovem nihče ne sme čutiti tujca, zato obžaluje, da je izbris imena Alto Adige marsikoga prizadel in povzročil ostre polemike. V intervjuju za bocenski dnevnik Alto Adige je predsednik pokrajinskega odbora obsodil ne le izpade italijanskih nacionalistov in desničarjev, temveč tudi nacionalistične pritiske, ki prihajajo iz nemško govoreče skupnosti.