Kdor je bil kdaj v Združenih državah, je prav gotovo kot sladico našel na krožniku ameriško jabolčno pito, ali v originalu »apple pie«. Sladica baje izhaja iz Anglije, svoj največji uspeh pa je doživela onstran Velike luže, kjer jo vsaka gospodinja pripravlja z lastnimi variacijami na temo, kar je tudi logično, saj je pita ponarodela. Ameriška jabolčna pita je za Američane to, kar je za nas jabolčni zavitek, ali potica. Variant je, kot rečeno, ogromno, vse pa imajo skupno to, da je testa zelo, zelo malo in da so vse odišavljene vsaj s cimetom.

Za testo potrebujemo:

300 g moke

150 g masla

pol kozarca mrzle vode

ščepec soli

Za nadev pa potrebujemo:

1 kg bolj kislih jabolk

čajno žličko mletega cimeta

nastrgano lupinico

sok ene limone

malo muškatnega oreščka

100 g sladkorja

ščepec soli

Najprej vmesimo testo, ga zavijemo v plastično folijo in ga damo vsaj za pol ure v hladilnik.

Potem se lahko posvetimo nadevu. Jabolka olupimo in jih narežemo na krhlje. Damo jih v posodo in dodamo limonin sok, limonino lupinico, sol, sladkor, žličko cimeta, žlico moke in malo muškatnega oreščka. Previdno zmešamo vse sestavine in pri tem pazimo, da jabolčni krhlji ostanejo čim bolj celi.

Sedaj razvaljamo nekaj več kot polovico testa, tako da bo okrogle oblike in približno pol cm visoko. Testo položimo v okrogel pekač s primerom 25 cm, ki smo ga prej dobro namazali z maslom in potresli z moko. Z nožem odrežemo testo, ki sega preko roba. Ko smo pekač obložili s testom, vanj stresemo jabolčni nadev, ki bo na sredi nekoliko višji, dodamo nekaj koščkov masla tu in tam. Preostalo testo tenko razvaljamo in s kolobarjem, ki bo nastal, pokrijemo nadev. Robove zlepimo skupaj s pomočjo vilic, s katerimi bomo pač ustvarili tipični okras te pite. S testom, ki nam je ostalo, lahko oblikujemo liste ali cvetlice, s katerimi okrasimo pokrov pite. Vse skupaj premažemo s stepenim jajcem in v pokrov zarežemo nekaj zarez, da omogočimo pari, ki se bo ustvarila med peko, da uhaja. Pito porinemo v na 200 stopinj ogreto pečico, jo pečemo 20 minut, nato znižamo temperaturo na 180 stopinj in pito pečemo nadaljnjih 20 minut. To še ni vse: po tem času znižamo temperaturo na 170 stopinj in pustimo sladico v pečici še 20 minut. Če vidite, da postane testo med peko pretemno, lahko pokrijete pekač z alufolijo. Pustimo, da se pita ohladi v pečici in...

Dober tek!

Ivan Fischer