Ana Soklič se ni uvrstila v finale

Slovenski predstavnici Ani Soklič se na sinočnjem prvem polfinalu 65. tekmovanja za pesem Evrovizije, ki poteka v Rotterdamu, ni uspelo uvrstiti v sobotni finalni večer. Napredovali so predstavniki Norveške, Izraela, Rusije, Azerbajdžana, Malte, Litve, Cipra, Švedske, Belgije in Ukrajine. Izločeni pa so bili, poleg Slovenije, predstavniki Avstralije, Severne Makedonije, Irske, Hrvaške in Romunije.

V izjavi po nastopu je Ana Soklič dejala, da še vedno stoji za svojo skladbo Amen, saj v glasbi vedno deluje na dolgi rok in ustvarja vsebine, ki preživijo čas. Nadaljevala bo svojo glasbeno pot in se posvečala tistemu, kar si želi, je še povedala.

Drugi polfinalni večer pesmi Evrovizije bo v četrtek, 20. maja, zaključni finalni večer pa v soboto, 22. maja.