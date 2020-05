Angažiraj se za čebele

Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi na pobudo Slovenije razglasili leta 2017. Za ohranjanje čebel in drugih opraševalcev je ključna čim večja angažiranost vseh, so poudarili sodelujoči na virtualni mednarodni konferenci, ki jo je priredila Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) skupaj z mednarodno čebelarsko organizacijo Apimondia in Kitajsko akademijo za kmetijske vede ob podpori slovenskega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slovenijo je zastopala ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki se je pridružila pozivom k zaščiti opraševalcev.

Generalni direktor FAO Qu Dongyu je poudaril, da brez čebel ne bi bilo našega planeta, kot ga poznamo, ministrica Aleksandra Pivec pa je opozorila na izreden pomen letošnje teme obeležitve, saj nas spodbuja in nagovarja, da preidemo od besed k dejanjem. Vsakdo pa lahko veliko prispeva že z manjšo spremembo vsakdanjih navad, je med drugim povedala. Od opraševanja je odvisnih več kot 80 odstotkov glavnih poljščin, ki se gojijo za prehrano ljudi v Evropi, oziroma več kot 70 odstotkov na svetovni ravni, je dodala.

Ob današnjem svetovnem dnevu čebel so v Ljubljani opozorili tudi na čebele samotarke, ki jim je v parku Tivoli namenjen poseben čebelnik. V ljubljanski mestni občini so sklenili, da bodo tudi del parka Tivoli, kosili redkeje, cvetice pa bodo tako namenjene prehranjevanju čebel. V Sloveniji je prepoznanih 562 različnih vrst čebel samotark, med njimi je 35 vrst čmrljev, ki so prav tako zelo pomembne za opraševanje.

Zamejski čebelarji obeležujejo svetovni dan čebel še pod globokim vtisom nedavnega zažiga enaindvajsetih panjev članov družbe Kraška gmajna v Šlovrencu. V vsakem izmed njih je bilo okrog 80.000 čebel, tako da jih je zgorelo skoraj dva milijona. Novica je imela izjemen odziv na spletu in na družabnih omrežjih. Čebelarji iz kmetijske družbe Kraška gmajna pa so si po veliki škodi zavihali rokave in nadaljevali z delom. Enaindvajset panjev, v katerih je pred dnevi v Šlovrencu zgorelo skoraj dva milijona čebel, ravnokar nadomeščajo z novimi panji in novimi čebeljimi družinami. O tem več v jutrišnjem Primorskem dnevniku.