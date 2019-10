»Angel varuh« Silvia Berlusconija

Paolo Bonaiuti, ki je danes umrl v starosti 79 let, ni bil le dolgo let glasnik Silvia Berlusconija, temveč tudi njegov prijatelj in svetovalec. Bil je človek, ki je v določenih trenutkih znal »brzdati« vodjo stranke Forza Italia in predsednika vlade, kar mu je včasih uspevalo, včasih ne.

Bonaiuti, ki je bil po rodu iz Toskane, je bil prej novinar milanskega Giorna, nato rimskega Messaggera, kjer je vzel v bran Indra Montanellija, ko so ga Berlusconijevi sodelavci dobesedno pregnali z dnevnika Il Giornale. Pisalo se je leto 1994, dve leti kasneje pa ga je Berlusconi pregovoril, da je na listi Forza Italia kandidiral in bil izvoljen v poslansko zbornico. V parlamentu je ostal kar pet zakonodajnih dob.

Pokojni je bil celih 18 let Berlusconijeva »senca«, spremljal ga je na obiskih, vodil njegove tiskovne konference in poročal novinarjem o vladnih sejah. To je bilo poznavajoč Berlusconija zelo zahtevno delo, ki ga je Bonaiuti opravljal profesionalno in spoštljivo do novinarjev, katerim se je, če je bilo potrebno, tudi opravičil, ko jih je »šef« nahrulil ali celo ozmerjal. O Berlusconijevem »živahnem« zasebnem življenju ni rad govoril, njegov življenjski stil pa je bil zelo različen.