Angelika Mlinar slovenska ministrica?

Angelika Mlinar bi lahko bila najbrž prva koroška Slovenka, ki bi zasedla ministrski položaj v vladi Republike Slovenije. Za novo ministrico za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo jo bo predlagala Stranka Alenke Bratušek (SAB), s katero je doktorica prava iz Stare vasi pri Žitari vasi že sodelovala na majskih evropskih volitvah. Preboj v vrste evroposlancev ji takrat ni uspel, je pa prejela sedmo najvišje število osebnih preferenc – preko 15.000. Lista SAB je takrat dobila 4,02 odstotka glasov.

Vest o kandidaturi koroške Slovenke se je v slovenskih medijih pojavila v prejšnjih dneh, včeraj pa jo je uradno potrdila predsednica stranke Alenka Bratušek in pojasnila, da sta se z Mlinarjevo o tem dogovorili že pred kakšnim mesecem, a ostajajo pri napovedi, da jo bodo uradno predlagali šele, ko bo sprejet državni proračun. Je pa z namero včeraj seznanila premierja Marjana Šarca; iz njegovega kabineta so sporočili, da predsednik zaupa presoji predsednice SAB Alenke Bratušek pri odločitvi, da v stranki za novo ministrico predlagajo koroško Slovenko Angeliko Mlinar. Zanjo so se v SAB odločili, ker »ve, kako deluje Bruselj, ker zna na Bruseljskih hodnikih odpirati vrata, in prepričani smo, da bi lahko bila dodana vrednost pri pogajanjih za novo finančno perspektivo in to vlado, katere del je SAB«.