Angleški sev najbolj razširjen tudi v Sloveniji

Angleški sev virusa sars-cov-2 se naglo širi tudi v Sloveniji in so ga po novem našli že v 70 odstotkih vzorcev, je povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik. V zadnjem tednu se je delež te različice povzpel za 25 odstotkov. Zabeležili so tudi en primer nigerijskega seva, 26 primerov južnoafriškega seva, kar je kot v preteklem tednu, prav tako ostaja brazilski sev pri enem primeru iz osmega tedna. Prejšnji teden so v Sloveniji tudi odkrili novo različico, nosilko kritičnih mutacij, ki so jo pred tem opisali v Angliji in ZDA.

Angleška različica prevladuje v vseh statističnih regijah in predstavlja 70 odstotkov vseh sekvenciranih genomov, je povedala Tjaša Žohar Čretnik, medtem ko prej prevladujoča različica predstavlja le še 26,9 vseh sekvenciranih genomov.

V FJK je medtem angleški sev ponekod že 100-odstoten.Raziskovalci so že pred dobrima dvema tednoma odkrili 100-odstotno prisotnost angleškega seva v vzorcih iz Pordenona in Vidma, 90-odstotno v vzorcih iz Gorice in 62-odstotno v vzorcih iz Trsta. Skupno je bil prisoten v 89 odstotkih analiziranih vzorcev.