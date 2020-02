Aretirali moškega, ki je v Evropo pretihotapil 1200 kg kokaina

Med izvajanjem rednega nadzora na cestah so pordenonski policisti ustavili nekega voznika. Ko so ga legitimirali, se je izkazalo, da gre za 42-letnega državljana Albanije, za katerim je bila 3. februarja v Grčiji razpisana mednarodna tiralica zaradi tihotapljenja prepovedanih substanc, točneje kokaina.

Med septembrom 2018 in januarjem 2020 naj bi iz Srednje in Južne Amerike na tovornih ladjah v Evropo pritihotapil 1200 kilogramov kokaina. Po prvih ugotovitvah naj bi v zadnjih dveh letih delal v nekem zbirališču odpadnega železa v Pordenonu ... a v resnici so njegovi ilegalni posli bili bistveno bolj donosni, saj je pritihotapil za kar 120 milijonov evrov droge. Na kraju so ga aretirali in ga odvedli v bližnji zapor, kjer bo počakal na izročitev grškim oblastem, ki so tiralico razpisale v sklopu obsežne mednarodne preiskave o tihotapljenju mamil.