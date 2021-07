Aretirali serijskega tatu

Koprski policisti so odvzeli prostost 36-letnemu moškemu s prijavljenim bivališčem v Ljubljani in ga privedli k preiskovalnemu sodniku. Slednji je zanj odredil pripor.

Moški je na območju Kopra in Izole v zadnjem mesecu storil kar 14 premoženjskih kaznivih dejanj. Kradel je v plovilih ter v poslovnih in stanovanjskih prostorih, obtožujejo pa ga tudi vloma, tatvine kolesa in poškodovanja tuje lastnine. Policisti so ugotovili, da je moški že dalj časa živel na Obali, toda brez prijave. Kazensko ovadbo so podali na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.