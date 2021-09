Aretirali več ljudi, osumljenih mafijskega izsiljevanja

Finančni policisti iz Trsta so pod vodstvom protimafijskega oddelka iz Trsta ob zaključku zapletene preiskave davi ob zori aretirali in priprli več ljudi, ki so osumljeni izsiljevanja v obtežilnih okoliščinah »z mafijskimi metodami«. Z večkratnim izsiljevanjem so več potujočim trgovcem iz Furlanije in Veneta preprečili opravljanje dejavnosti in onemogočili redni potek znanega poletnega tedenskega sejma v Bibioneju. Nameravali so prevzeti neposreden nadzor nad posameznimi dejavnostmi in vplivati na prosti trg ter gospodarski razvoj znanega letovičarskega kraja ter drugih podobnih pobud kot v Bibioneju na obali Furlanije - Julijske krajine in Veneta. Kdor se jim ni podredil, je bil pogosto tarča kazenskih odprav, med katerimi so uporabili tudi orožje.

Trenutno še potekajo preiskave, pri katerih sodelujejo policisti, karabinjerji, finančni policisti ter pripadniki vojaških enot, in sicer na Videmskem, Pordenonskem in na območju Benetk.