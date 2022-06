19-letnega tunizijskega državljana, ki ima stalno bivališče na Videmskem, so karabinjerji v Lignanu aretirali zaradi obtožbe spolnega napada. V noči na 6. junij so namreč karabinjeri iz Lignana, ki so pazili na javni red in mir ob binkoštnih praznikih (ti privlačijo veliko število turistov), zaslišali kričanje 20-letnega dekleta, ki jo je 19-letnik nadlegoval, dokler ga niso karabinjerji ustavili in aretirali.