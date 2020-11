Arktični zrak bo prečesal tudi naše kraje

Za hladno vremensko fronto, ki bo v petek hitro prešla naše kraje, bo prehodno pritekal za ta čas mrzel arktični zrak. Naše kraje bo prešel le obrobno, glavnina poslabšanja in ohladitve se bo udejanjila nad osrednjimi predeli italijanskega polotoka in nad južno polovico, kjer se bo mrzel zrak poglabljal. Vseeno pa bo tudi pri nas dovolj, da se bodo vremenske razmere spremenile in da bo prehodno zadišalo po zimi. Ozračje se bo občutno ohladilo in bo zapihala zmerna do močna burja, ki bo povečevala občutek mraza. Nestanovitnost pa bo pri nas ob vdoru mrzlega zraka kratkotrajna in delna. Vremenska fronta bo drugod učinkovitejša, pri nas bodo prehodne padavine, kot kaže, možne le v gorah in manj verjetno drugod. V gorah bo sicer nad okrog 1000 metrov povečini snežilo, drugod pa se bo v glavnem le povečala oblačnost.

Zapihala bo zmerna do močna burja, temperatura se bo že v petek popoldne in zvečer spuščala. V soboto bodo najnižje nočne temperature le malo nad ničlo, ob morju okrog 5 stopinj Celzija, v nedeljo pa še za kakšno stopinjo Celzija nižje. Živo srebro se bo v nočnih urah ponekod v nižinah in na Kraški planoti lahko spustilo pod ničlo. Pihala bo zmerna do močna burja, ki bo lahko dosegala hitrost do okrog 100 km/h in bo povečevala občutek mraza.