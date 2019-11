V prihodnjih urah bo naše kraje dosegla nova izrazita vremenska fronta. Arso pričakuje nove obilne padavine in je zato razglasil oranžni alarm. V noči na nedeljo in v nedeljo čez dan bodo v zahodni polovici Slovenije nastajali močnejši krajevni nalivi.

Od sobote popoldne do nedelje zvečer bo predvidoma padlo od 50 do 100 l/m2, so zapisali. Hkrati je alarm rumene barve tudi zaradi močnega vetra in neviht, jutri zjutraj in dopoldne pa tudi zaradi povišanega plimovanja morja.