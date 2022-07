Ob skorajšnjem poslabšanju vremena sta Arso in Arpa razglasila rumeni alarm zaradi morebitnih močnih neviht z nalivi. »Lokalno so možni močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. Hitro lahko narastejo hudourniški vodotoki,« so za torek, 26. julija, zapisali pri Arsu.

Deželna agencija za okolje iz FJK Arpa prav tako opozarja pred močnimi nevihtami, krajevnimi obilnimi padavinami in močnimi sunki vetra, ki bodo v FJK možni od 21. ure nocoj do 21. ure jutri (v torek).