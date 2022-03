Arso opozarja pred jutrišnjim zelo mrzlim jutrom

Današnjo najnižjo nočno temperaturo v nižinah je deželna meteorološka opazovalnica agencije Arpa iz FJK namerila v Červinjanu, kjer se je živo srebro spustilo do -5,3 stopinje Celzija. Na Kraški planoti in na Goriškem, kjer je pihala šibka do občasno zmerna burja, so bile najnižje nočne temperature med -2 in -1 stopinjo Celzija. Danes prevladuje sončno vreme in piha povečini šibka burja.

Jutrišnje jutranje temperature bodo povečini nižje od današnjih, ker bo burja v glavnem oslabela. Arso je za jutri celo objavil rumeno opozorilo zaradi nizkih nočnih temperatur, ki se bodo ponekod v Sloveniji lahko spustile do okrog -10 stopinj Celzija.

V FJK bo prav tako jutrišnje jutro za ta čas zelo mrzlo. Najnižje nočne temperature se bodo ponekod v nižinah in na Kraški planoti, če bodo vetrovi res ponehali, spustile do okrog -5 stopinj Celzija, ni izključeno, da se bo živo srebro prvič letos dotaknilo ničle tudi ob morju. Jutri čez dan bo povečini sončno in že nekoliko topleje.

Od ponedeljka do vključno srede bo prevladovalo delno jasno do spremenljivo vreme. Postopno bo nekoliko topleje.