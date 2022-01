Arso opozarja pred močno burjo

Burja se bo v prihodnjih urah krepila. Danes ponoči in jutri bodo njeni najmočnejši sunki na izpostavljenih legah dosegali hitrost od 100 do 120 km/h, opozarja Arso.

Danes, jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 9 stopinj Celzija. Ponoči se bo razen ob morju živo srebro povečini spustilo do okrog ledišča. Danes in jutri bo pihala zmerna do močna burja, ki bo v sredo postopno slabela.

V drugi polovici tedna bo v višinah postopno pritekal toplejši zrak, postopno bo zato nastal temperaturni obrat. V nižinah bo ozračje spet nekoliko bolj zamegljeno, v višjih legah pa bo sončno in toplo.

Omembe vrednih vremenskih front vsaj do nedelje ne pričakujemo.