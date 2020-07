Arso opozarja pred neurji in točo

Jutri (sobota) bo naše kraje prešla nova izrazita hladna vremenska fronta, ki prinaša padavine, nevihte in osvežitev. Dogajanje bo najbolj burno v popoldanskih in večernih urah, medtem ko bo dopoldne še prevladovala delna jasnina.

Arso je za jutri popoldne in zvečer, na Primorskem od 18. do 23. ure, razglasil oranžni alarm. V soboto popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij, opozarjajo pri Arsu. Lokalno bodo možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel, so zapisali. Glede padavin in hitrosti vetra so razglasili rumeni alarm. Najmočnejši sunki vetra bodo lahko dosegli 100 km/h, padlo pa bo lahko do 40 litrov dežja na kvadratni meter, opozarjajo.

V nedeljo se bo vreme izboljšalo in bo v glavnem pretežno jasno, toda bo bolj sveže in bo še pihala šibka do zmerna burja.