Arso: prehod jutrišnje izrazite hladne fronte bo buren

Obdobje z jugozahodnim vetrom se bo jutri, v soboto, zaključilo s prehodom izrazite hladne fronte. Vremensko dogajanje bo zelo pestro, so zapisali na Arsu. Pred fronto se bo danes popoldne in v noči na soboto okrepil jugozahodnik, ki bo marsikje po nižinah dosegal hitrosti od 50 do 70 km/h. Sobotno jutro bo toplo, temperatura bo skoraj povsod nad 10°C. Dopoldne se bo še za nekaj stopinj ogrelo, kar bo še okrepilo temperaturno razliko, ki jo bomo nato zaznali sredi dneva in popoldne, so zapisali.

Proti poldnevu bo naše kraje od severa dosegel pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo, napoveduje Arso. Vmes bodo nastale tudi posamezne nevihte, ki lahko prinesejo sodro ali drobno točo. Meja sneženja se bo hitro spuščala. Ničta izoterma se bo popoldne spustila pod 1000 metrov, ozračje se bo ohladilo za več kot 10 stopinj Celzija. Predvsem na Notranjskem in Kočevskem kaže, da bo popoldne zimsko s sneženjem, sneg Arso pričakuje tudi v višjih legah Gorenjske in severne Primorske.

Popoldne bo na Primorskem zapihala zmerna do močna burja. Tudi na neobičajnih mestih lahko sunki dosegajo hitrost okoli 100 km/h. V dogodku bo izstopal predvsem veter, zato so izdali vremensko opozorilo. Sunki burje na Primorskem bodo pozno popoldne in zvečer na izpostavljenih legah dosegli hitrost okoli 100 km/h.

Tudi razmere na cestah bodo nekaj ur slabe zaradi močnejših padavin, vetra in slabe vidljivosti, še opozarjajo. Oteženim vremenskim razmeram bo izpostavljena zlasti primorska avtocesta, kjer bo najverjetneje tudi snežilo. V poznih večernih urah se bo vreme povsod umirilo, le burja bo do sredine noči na nedeljo še vztrajala, zaključuje Arso.