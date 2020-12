Arso razglasil rdeči alarm

Arso je od današnjega popoldneva (torek, 8. decembra) do jutrišnjih jutranjih ur (sreda, 9. decembra) za jugozahodne predele Slovenije (tiste, ki mejijo s FJK) razglasil rdeči vremenski alarm. Opozarja zlasti pred izdatnimi nalivi ter pred obilnimi padavinami, okrepljenim vetrom in povišanim plimovanjem morja.

Od današnjega popoldneva do srede zjutraj pričakujemo predvsem na jugozahodu dolgotrajne in močnejše nalive. V kratkem času lahko pade od 40 do 80 mm padavin, so zapisali.

Popoldne in v noči na sredo bodo posamezne reke zlasti na južnem Primorskem poplavile, predvsem na območju Slovenske Istre in Obale lahko poplavijo tudi v večjem obsegu. Reke v porečju Vipave in na Notranjskem bodo poplavile na območjih pogostih poplav, opozarja Arso.

Civilna zaščita iz FJK je zaradi povišanega plimovanja morja v jugovzhodnih predelih dežele razglasila rumeni alarm. Drugod je alarm oranžen zaradi močnih padavin in močnega sneženja v gorah.