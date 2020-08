ARSO: v nedeljo bo poletja konec

Danes popoldne bo delno jasno do spremenljivo oblačno, več sončnega vremena bo ob morju. V severnih predelih se bodo začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo postopno spuščale do nižin in do morja in se bodo zavlekle v noč.

Jutri se bo vreme postopno izboljšalo, nekoliko bolj sveže bo. Pihala bo šibka burja.

Od srede do vključno petka se bo prehodno spet okrepil anticiklon, ki bo zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Zlasti v goratih predelih bodo v popoldanskih urah lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. Spet bo nekoliko topleje, najvišje dnevne temperature bodo povečini pod 30 stopinj Celzija.

V soboto bo naše kraje dosegla globoka višinska dolina s hladnejšim severnim zrakom, naše kraje bo med soboto in nedeljo prešla solidna hladna vremenska fronta.

V soboto bo pretežno oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo oblačno, deževno in občutno hladneje. Poletja bo konec, sporoča ARSO. V začetku novega tedna kaže na suho vreme z najvišjimi temperaturami malo nad 20°C, pišejo v obetih od 5 do 10 dni.