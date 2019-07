Arso za nedeljo že opozarja na možnost krajevnih neurij

Danes in jutri bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo presegale 30 stopinj Celzija. Jutri popoldne bodo ponekod nastale posamezne nevihte.

V nedeljo se bo ciklonsko območje s hladnejšim severnim zrakom, ki se trenutno zadržuje nad Skandinavskim polotokom, začelo poglabljati in bo proti nam pronical hladnejši zrak. V popoldanskih ali večernih urah bo naše kraje oplazila hladna vremenska fronta.

V nedeljo se bo vreme poslabšalo. Povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in močnejše v popoldanskih in večernih urah. Arso za nedeljo popoldne danes že opozarja tudi na možnost krajevnih neurij.

V ponedeljek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v popoldanskih urah se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Vročina bo popustila.

Od torka nato za večji del tedna kaže na povečini precej jasno do občasno spremenljivo vreme z morebitno popoldansko krajevno nestanovitnostjo.Temperature bodo precej nižje od zdajšnjih. Občutno bolj sveže bodo noči, najvišje dnevne vrednosti pa bodo povsod pod 30 stopinjami Celzija.