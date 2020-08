Arso je zaostril alarm ob današnjem vremenskem poslabšanju. Rumeni alarm je ob pričakovanju močnih neviht postal oranžen. Velja pa danes ves dan do prvih ur po polnoči.

Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti možna krajevna neurja predvsem z nalivi in močnim vetrom, zvečer pa tudi ob morju, so zapisali. Ponoči se bo vreme umirilo.

Ob današnjem poslabšanju je tudi civilna zaščita iz FJK razglasila rumeni alarm.