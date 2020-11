Arsov oranžni alarm ob vdoru arktičnega zraka

Arso je ob skorajšnji spremembi vremena za jutri (petek) objavil oranžni alarm. Veljati bo začel ob 5. uri, trajal pa bo ves dan.

Arso opozarja pred močno burjo, ki bo v sunkih lahko dosegala hitrost 100 do 120 km/h.

V petek bo na Primorskem pihala močna burja, so zapisali, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti med 100 in 120 km/h. Najmočnejše sunke pričakujemo od petkovega jutra do noči na soboto. V soboto bo burja oslabela, hitrost predvidoma ne bo presegala opozornilnih vrednosti.

Arso je medtem na Twitterju objavil računsko predelavo današnje satelitske slike. Nižine srednje Evrope in severnega Balkana prekriva megla sestavljena iz drobnih vodnih kapljic, od severozahoda pa se Alpam bliža oblačnost vremenske fronte, ki vsebuje tudi ledene kristale, so zapisali.