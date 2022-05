Ob pričakovanem vremenskem poslabšanju, ki bo naša kraje zajelo v tem koncu tedna, je Arso danes objavil rumeno opozorilo od petkovih poznih večernih ur do nedelje.

V noči na soboto od 23. ure opozarja na možnost krajevnih neviht. V soboto opozarja ves dan pred izdatnejšimi padavinami, v jutranjih in dopoldanskih urah pred krajevnimi nevihtami in v popoldanskih urah pred močno burjo. V nedeljo do 13. ure pa bo zapihala močna burja, ki bo v sunkih lahko dosegala hitrost do okrog 100 km/h.