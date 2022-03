Arsovo štiridnevno rumeno opozorilo zaradi burje

Arso je od jutrišnjega dne (sobote) do vključno torka objavil rumeno opozorilo zaradi burje, ki bo dosegala hitrosti od 70 do 85 km/h, so zapisali na spletni strani.

V FJK bo od danes do nedelje prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo, omembe vrednih padavin ni pričakovati, več oblačnosti pa bo občasno zlasti v vzhodnih in deloma osrednjih predelih Slovenije.

Najvišje dnevne temperature bodo v FJK danes malo nad 10 stopinjami Celzija, jutri in v nedeljo pa do okrog ali malo pod 10 stopinjami Celzija. Najnižje nočne temperature bodo razen ob morju povečini pod ničlo. Pihala bo burja, ki bo povečevala občutek mraza.

Od ponedeljka se bo ob dotoku severovzhodnega celinskega zraka ozračje postopno, toda še dodatno, ohlajalo. Glavnino ohladitve pričakujemo v drugi polovici prihodnjega tedna. Ni izključeno, da bodo tedaj najnižje nočne temperature tudi ob morju vsaj občasno padle pod ledišče. Prevladovalo bo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, zlasti v drugi polovici tedna pa ne gre pa izključiti tudi morebitnega poslabšanja.