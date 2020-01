Avstralska ognjena apokalipsa

SYDNEY – Najprej smo poročali, da je zgorelo ozemlje, veliko kot Irska (70.000 kvadratnih kilometrov). Do predvčerajšnjem je zgorelo ozemlje, ki je primerljivo Avstriji (83.000 kvadratnih kilometrov), do včeraj pa skoraj kot Bolgariji (111.000 kvadratnih kilometrov). Jutri bo najbrž treba najti kako novo, večjo državo, da bolje razumemo, koliko škode povzročajo požari, ki od septembra lani pustošijo po Avstraliji. Zgorelo je namreč več kot deset milijonov hektarjev površin. Z »megapožarom«, ki je včeraj nastal v Novem Južnem Walesu in Viktoriji zaradi združitve več manjših požarov in močnih vetrov, pa bo stanje še bolj kritično. Številke so že dramatične. 27 smrtnih žrtev, več tisoč domov je bilo uničenih, poginila naj bi že milijarda živali. Škoda po oceni Združenja avstralskih zavarovalnic znaša najmanj 500 milijonov evrov, nemogoče pa je oceniti škodo za okolje in ekosistem, za katerega najbrž ni poti nazaj.