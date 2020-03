Avstrija bo opolnoči zaprla manjše mejne prehode s Slovenijo

Avstrija bo opolnoči zaprla več manjših mejnih prehodov s Slovenijo. Na večjih mejnih prehodih, kot so Karavanke, Šentilj, Gornja Radgona in Ljubelj in na mejnih prehodih Kuzma, Jurij, Trate, Radelj, Gederovci, Korensko sedlo, Holmec in Vič pa bo ostal promet nespremenjen, je sporočilo slovensko zunanje ministrstvo. Gre za nov ukrep v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja koronavirusa.

V Avstriji, kjer so doslej potrdili 1132 primerov okužbe s koronavirusom, že več dni veljajo strogi ukrepi. Prebivalci lahko zapustijo dom, le če gredo v službo, po hrano ali za pomoč drugim. Prepovedano je druženje več kot petih ljudi. Lahko pa gredo v naravo.

Največ primerov okužbe s koronavirusom so odkrili na Tirolskem, kjer je 275 obolelih, sledita Zgornja Avstrija z 231 primeri in Spodnja Avstrija s 165 primeri. Opravili pa so 10.278 testov.