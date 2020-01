Avstrija naj bi kmalu imela novo vlado

Avstrijska konservativna ljudska stranka (ÖVP) pod vodstvom Sebastiana Kurza in Zeleni pod vodstvom Wernerja Koglerja so v sredo dosegli dogovor o oblikovanju koalicijske vlade. Kurz se tako vrača na kanclerski položaj, Zeleni pa vstopajo prvič v avstrijsko zvezno vlado. Kurzova ÖVP je na volitvah septembra prejela največ glasov, Zeleni pa so se pomembno okrepili. Svobodnjaki, dotedanji koalicijski partnerji ÖVP, so zaradi afere Ibiza veliko izgubili in se umaknili v opozicijo. A koalicijska pogajanja med ÖVP in Zelenimi so nato potekala več tednov in so se sklenila šele z novim letom.

Da je bil dogovor dosežen, sta v sredo zvečer sporočila oba predsednika strank. Po napovedih bosta o koalicijskem dogovoru danes okoli poldneva najprej obvestila predsednika republike Alexandra Van der Bellna. Nato pa bosta podrobnosti dogovora in sestavo vlade predstavila še javnosti.

V petek se bosta nato sestali vodstvi obeh strank, Zeleni pa bodo o koalicijskem dogovoru odločali še na kongresu v soboto. Večjih težav pri tem ni pričakovati in vlada naj bi posle prevzela naslednji teden.