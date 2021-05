Avstrija nocoj ukinja policijsko uro

V Avstriji bodo danes opolnoči ukinili policijsko uro, ki je bila v veljavi od 3. novembra in so jo prehodno sprostili le za božič. Prebivalci bodo tako lahko zapustili svoje domove po 20. uri. Sledile bodo od srede še druge sprostitve na področju gastronomije, hotelov, kulture in športa.

Avstrijsko ministrstvo za zdravje je medtem že v petek sporočilo, da bodo za zeleno potrdilo, s katerim bodo prebivalci lahko obiskovali kavarne ali bazene, upoštevali le cepiva, ki so dovoljena v Evropski uniji oz. ki jih je potrdila Ema.