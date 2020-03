Avstrijci Sloveniji: Zaprite Krško

Po včerajšnjem močnem potresu, ki je prizadel Zagreb in okolico, so se v Avstriji okrepili pozivi k zaprtju Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki sicer, kot zatrjujejo odgovorni, deluje normalno. Avstrijski politiki znova opozarjajo, da nuklearka predstavlja veliko varnostno tveganje in da se njena življenjska doba izteka.

»Tokrat se je morda res vse dobro izšlo, ampak kaj pa naslednjič,« se je vprašal koroški deželni glavar Peter Kaiser. Poudaril je, da prehod na alternativne vire energije srednje in dolgoročno gledano nima alternativ. Namestnik štajerskega deželnega glavarja Anton Lang in njegova strankarska kolegica Ursula Lackner sta opozorila, da je bil Nek zgrajen za 40 let delovanja, zato ga bo treba v vsakem primeru zapreti do leta 2023. Vsi se v Avstriji strinjajo, da je treba opustiti načrte o gradnji drugega bloka elektrarne. Odločnejše nasprotovanje Neku je bilo v Avstriji nazadnje avgusta lani, ko je tedanji premier Marjan Šarec dejal, da je treba vse napore usmeriti v izgradnjo drugega bloka. Šarec je glede tega ostal precej osamljen.