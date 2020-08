Avstrijske oblasti pozvale državljane k vrnitvi iz Hrvaške

Avstrija je zaradi naraščanja števila uvoženih okužb z novim koronavirusom danes pozvala svoje državljane, naj se nujno vrnejo iz Hrvaške. Od ponedeljka tudi odsvetujejo vsa nenujna potovanja na Hrvaško.

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 282 novih okužb s koronavirusom. Prvič po več mesecih so potrdili več kot 200 okužb. Minister za zdravje Rudolf Anschober je povedal, da je veliko število novih okužb povezanih z večjim številom žarišč, povezanih s potovanji. Številni na novo okuženi so se vrnili iz Hrvaške.