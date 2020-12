Avstrijski policisti so v četrtek zvečer na meji s Slovenijo pri predoru Karavanke ustavili 32-letnega slovenskega državljana, ki je prevažal 54 kilogramov marihuane. Moškega so aretirali in prepeljali v Celovec. Marihuano je prevažal v tovornjaku, policistom se je sicer izgovarjal, da ne ve, kako se je znašla v njem.

Policija je med pregledom v tovornem delu odkrila sedem kartonskih škatel s 50 paketi marihuane, ki so bili težki po približno 1,1 kilograma. Zasegli so tudi 1700 evrov v gotovini.