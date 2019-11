Avtobus iz Pordenona vpleten v tragedijo na avtocesti A13

Avtobus iz Pordenona s 50 mladimi potniki je bil ponoči udeležen v srhljivi prometni nesreči na avtocesti A13 med izvozoma Bologna Interporto in Altedo, v kateri je izgubila življenje tričlanska družina iz Vicenze, 32-letni oče, 29-letna mama in 5-mesečna dojenčica. Družina je bila v avtodomu, v katerega je iz še nepojasnjenih vzrokov trčil avtomobil, ki ga je vozil devetnajstletnik z opravljenim vozniškim dovoljenjem maja letos. Avtodom se je prevrnil, vanj pa se je nato zaletel avtobus iz Pordenona. Mladi Pordenončani so se vračali domov s prireditve Lucca Comics. V nesreči je bilo tudi pet oseb lažje poškodovanih.

Voznikoma avtomobila in avtobusa so policisti odvzeli vozniško dovoljenje. Oba se trenutno zdravita v bolnišnici. Avtobus je vozil triinpetdesetletnik iz Kosova, ki živi v Pordenonu in je eden izmed zgodovinskih voznikov podjetja Alibus, trenutno v lasti slovenske družbe Nomago.