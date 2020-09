Avtocesta A4 med Meolom in San Donajem zaprta

Na avtocesti A4 se je na odseku med Meolom in San Donajem v smeri Benetk malo pred 9. uro iz še nepojasnjenih vzrokov pripetila nesreča, v kateri je bil udeležen tovornjak s prikolico. Po silovitem trčenju, v katerem je bila kabina močno poškodovana, je izgubil večji del tovora cementnih blokov, ki so zgrmeli na cestišče in je obstal počez na cestišču. Odsek so zaprli za promet. Nastajajo daljši zastoji.

Voznik se je v nesreči lažje poškodoval in so ga prepeljali v bolnišnico. Posledice nesreče odstranjujejo.