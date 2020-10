Zaradi nujnih del je družba Autovie Venete ob 11.00 za nekaj ur zaprla odsek avtoceste A4 med Latisano in vozliščem pri Portogruaru. Zaključiti morajo asfaltiranje cestišča, ki se je začelo v noči na nedeljo. Dela so bila sicer načrtovana za današnjo noč, toda so jih prenesli zaradi napovedanega poslabšanja vremena. Odsek so morali zato nujno zapreti danes, zaprt pa bo še nekaj ur.