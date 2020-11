Avtocesta A4 je med vozliščem pri San Stinu di Livenza in priključkom z avtocesto A28 v smeri proti Benetkam zaprta zaradi trčenja dveh tovornjakov. V nesreči, ki se je pripetila malo po 15.30, ni bilo poškodovanih, eden od tovornjakov pa je izgubil tovor lesenih tramov. Na kraju so prihiteli policisti, gasilci in osebje družbe Autovie Venete. Kdor potuje iz Trsta proti Benetkam, mora zapustiti avtocesto pri Portogruaru.