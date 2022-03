Na avtocesti A4 sta danes okrog 11. ure na odseku med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk trčila tovornjak cisterna, ki je prevažal dušik in tovornjak, ki je prevažal konje. Voznika sta bila na srečo nepoškodovana, dva konja pa sta zaradi posledic močnega trčenja poginila. Na kraju so policisti, gasilci, osebje družbe Autovie Venete in živinozdravnik.

Avtocestni odsek je zaprt, vozila izločajo pri Latisani. Za zdaj ne beležijo zastojev, so spročili iz družbe Autovie Venete.