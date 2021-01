Avtocesto A4 so malo po 13. uri v smeri Benetk zaprli med Portogruarom in San Stinom zaradi hujše prometne nesreče, v katero sta bila vpletena dva tovornjaka s priklopnikom. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, policisti, gasilci in osebje družbe Autovie Venete. Zaprto je tudi vozlišče med avtocesto A4 in A28 za vozila, ki so iz smeri Conegliana namenjeni proti Benetkam.