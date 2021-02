Avtocesto A4 so med San Stinom in Portogruarom malo po 11. uri zaprli zaradi posledic nesreče, v kateri sta bila udeležena tovornjaka, pri čemer je eden obstal počez. Na srečo ni bilo poškdovanih. Trenutno tovornjaka odstranjujejo z vožišča in odpravljajo posledice nesreče.

Obvezen je izvoz pri San Stinu, tamkajšnji uvoz pa je zaprt. Na kraju so policisti, reševalci in osebje družbe Autovie Venete.