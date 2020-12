Avtocesto A4 so med San Stinom in San Donajem v smeri Benetk ob 12. uri zaprli zaradi gorečega tovornega vozila pri Cessaltu, ki med drugim prevaža 60 litrov plina. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so požar pogasili, policija in osebje družbe Autovie Venete.

Za vozila, ki so namenjena proti Benetkam, je obvezen izvoz pri San Stinu. Na avtocesti medtem poročajo o daljših zastojih vse do vozlišča pri Portogruaru. Posledice požara odstranjujejo.