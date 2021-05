Družba Autovie Venete je ob 15.30 na avtocesti A4 zaprla odsek med San Stinom in Portogruarom v smeri Trsta zaradi prometne nesreče. Ravno na kraju, kjer se je ponoči pripetila druga nesreča in so za odpravo njenih posledic tlakovali cestišče, se je prehitevajoči avtomobil zaletel v delovno orodje in signalizacijo. Na srečo ni bilo poškodovanih. Med Cessaltom in San Stinom nastajajo zastoji. Na kraju je bila policija in osebje družbe Autovie Venete.