Avtocesto A4 so na odseku med San Stinom in Cessaltom v smeri Benetk zaprli zaradi trčenja dveh tovornih vozil. Nesreča se je pripetila ob 12.30, njene posledice pa še odstranjujejo. Pred San Stinom je promet upočasnjen in nastajajo zastoji, ki so dosegli dolžino treh kilometrov. Na kraju so reševalci, policija in osebje družbe Autovie Venete. Voznike izločajo pri San Stinu.