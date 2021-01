Avtocesto A4 med Portogruarom in San Stinom so malo pred 16. uro ponovno odprli. Zaprli so jo ob 13. uri v smeri Benetk zaradi prometne nesreče, v katero sta bila vpletena dva tovornjaka s priklopnikom. Eden od voznikov je umrl. Promet je ob 16. uri postopno spet stekel, zastoji, ki so dosegli 2 kilometra, se manjšajo.